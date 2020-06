Airbus pourrait baisser sa production de 40%

« Il en va de la sécurité de notre avenir », explique Guillaume Faury dont le plan social est prévu d'ici la fin du mois de juillet. Chaque site industriel de l'entreprise sera examiné de près « pour voir si les coûts peuvent y être réduits ». L'objectif est de réaliser autant d'économies que possible. Le constructeur veut conserver tous ses modèles au catalogue et avoir la capacité industrielle pour les produire, « mais à un rythme plus lent ».



Le retour à l'activité normale n'est pas prévue avant 2025, selon le dirigeant. La reprise devrait être plus rapide sur les petits modèles que sur les gros porteurs, pronostique-t-il en ajoutant qu'« une vague de remplacement importante est attendue pour le Boeing 777 et l'Airbus A330, mais elle est encore loin ». Les carnets de commande sont pleins, ce qui signifie que l'activité devrait se maintenir sur le long terme. Mais les prochaines années risquent malgré tout d'être difficiles.