Airbus réduit la voilure de sa production

Durant les trois premiers mois de l'année, Airbus a pourtant produit 182 avions. Mais les livraisons ont été fortement perturbées en raison de la crise sanitaire. Il y a d'une part les restrictions de vol dues à la fermeture des frontières. Et puis les compagnies aériennes ont quasiment cessé toute activité : la livraison de nouveaux avions n'est plus dans leurs priorités.



Le secteur aérien dans son ensemble va payer un lourd tribut. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), les différentes mesures mises en place par les gouvernements pour endiguer la propagation du coronavirus vont coûter 252 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Des compagnies aériennes vont mettre la clé sous la porte, et Airbus tout comme Boeing (déjà en difficulté à cause des déboires du 737 MAX) seront nécessairement touchés eux aussi.