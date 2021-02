Airbus s'en est mieux sorti que Boeing

« Les résultats 2020 témoignent de la résilience d'Airbus dans la crise la plus sévère qu'ait connue l'industrie aérospatiale », explique d'ailleurs Guillaume Faury, le président exécutif du groupe. Dans ce contexte, Airbus est parvenu à livrer 566 appareils l'an dernier, c'est un tiers de moins par rapport à l'année précédente. Pour 2021, le constructeur s'attend à un volume de livraison similaire, car « de nombreuses incertitudes subsistent pour notre industrie en 2021, car la pandémie continue d'impacter nos vies, nos économies et nos sociétés », insiste le dirigeant.



Airbus prévoit un bénéfice opérationnel ajusté de 2 milliards d'euros pour cette année. Et il a fait mieux que le grand concurrent Boeing avec ses 11,9 milliards de dollars de pertes en 2020 : le groupe américain a dû non seulement faire face aux conséquences de l'épidémie, mais également aux difficultés de son 737 MAX, cloué au sol une bonne partie de l'année.