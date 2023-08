Airbus s'implique dans la future station spatiale Starlab

Airbus, qui soutenait déjà techniquement le projet Starlab depuis janvier, devient donc un acteur clé de cette entreprise. Cette implication renforce les chances de voir l'ESA, l'agence spatiale européenne, utiliser les services de Starlab pour continuer d'envoyer des astronautes européens dans l'espace. Michael Schoellhorn, président d'Airbus Defense and Space, souligne le rôle de leader qu'Airbus compte jouer dans ce domaine pour l'Europe. « Nous avons le sentiment d'être le représentant ou peut-être le fer de lance de l'Europe dans ce domaine. Et bien sûr, nous le faisons aussi pour attirer l'ESA et les États membres », a-t-il déclaré.



Starlab, qui sera mise en orbite lors d'un unique lancement prévu pour 2028, aura un diamètre de 8 mètres, soit près du double de l'ISS, et la moitié de son volume. Dylan Taylor, PDG de Voyager Space, a précisé que « la NASA et d'autres agences spatiales constitueront le cœur de nos activités pour le premier Starlab ». La station sera également dédiée à la recherche et aux travaux en microgravité menés par l'industrie pharmaceutique.