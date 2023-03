Aliments pour animaux domestiques : ruptures et prix en forte hausse

Entre l'inflation et une chaîne d'approvisionnement en difficulté, les aliments pour animaux domestiques coûtent de plus en plus cher. Pour un propriétaire de chat ou de chien, la hausse du budget est en moyenne de 140 euros par an en moyenne par rapport à 2020, selon Rodolphe Bonnasse, président du groupe Aristide, interrogé par BFMTV. Ce spécialiste de la grande distribution explique qu'il y a une rupture dans approvisionnements de matières premières.



Les aliments pour chats et chiens proviennent majoritairement du porc et de la volaille. Le secteur ayant été frappé par des épisodes de fièvre porcine et de grippe aviaire, les producteurs ont préféré mettre l'accent sur la consommation pour les humains, laissant de côté les aliments pour animaux en attendant de trouver de nouvelles formules pour leurs recettes.