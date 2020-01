Alphabet (Google) passe le cap des 1.000 milliards en Bourse

Alphabet est née officiellement le 10 août 2015 : lors de son introduction en Bourse, l’action valait 700 dollars. Depuis, elle n’a cessé de croître. Et alors que son nouveau PDG Sundar Pichai a été nommé par les deux fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, début décembre 2019, l’entreprise a dépassé un seuil symbolique en Bourse : celui d’une capitalisation de 1.000 milliards de dollars.



Le 16 janvier 2020, le cours de l’action Alphabet a atteint 1.450 dollars, soit plus de deux fois plus que quatre ans auparavant. Et même si la croissance a connu des hauts et des bas, elle reste constante pour l’entreprise. Le seuil symbolique de 1.000 milliards de dollars est une bonne nouvelle alors que l’entreprise est régulièrement critiquée et que les régulateurs semblent de plus en plus enclins à serrer la vis de ses activités jugées souvent monopolistiques.