Alstom va supprimer 1.500 emplois

Ce programme de restructuration inclut également une amélioration de la performance opérationnelle, avec pour objectif de réduire les délais de livraison et de se concentrer sur des commandes plus rentables. La restructuration touche aussi la gouvernance de l'entreprise : à partir de juillet 2024, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général seront dissociées, marquant un changement significatif dans la structure de direction. Philippe Petitcolin, ancien directeur général de Safran, est pressenti pour prendre la présidence du conseil d'administration.



Malgré ces défis, Alstom a enregistré une légère hausse de son chiffre d'affaires, atteignant 8,4 milliards d'euros, et un résultat net part du groupe positif, bien que minime, à 1 million d'euros. Ces résultats, bien que modestes, marquent une amélioration par rapport à la perte nette de 21 millions d'euros enregistrée un an plus tôt. L'entreprise reste optimiste quant à l'amélioration de son flux de trésorerie libre au second semestre, visant à le ramener entre -500 et -750 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.