Année exceptionnelle pour les dividendes en France

Les disparités sectorielles et géographiques sont notables. Les entreprises chimiques et immobilières asiatiques ont réduit leurs dividendes, tandis que les banques, les services aux collectivités, l'automobile et la plupart des compagnies pétrolières ont vu leurs dividendes croître fortement. En Chine, malgré une hausse record des versements de PetroChina, la faiblesse des retours des banques et des sociétés immobilières a été masquée. Aux États-Unis, les dividendes ont augmenté de 4,5%, un taux considéré comme sain. En Europe, les entreprises ont maintenu une forte croissance de leurs dividendes, en particulier en France, où la croissance sous-jacente des dividendes a atteint 11,6% entre juillet et septembre.



En France, cette croissance impressionnante des dividendes, portée notamment par Publicis et Pernod Ricard, est deux fois inférieure à la moyenne régionale mais reste supérieure à la moyenne mondiale. Pour 2023, Janus Henderson a légèrement révisé à la baisse ses prévisions de dividendes globales en raison de la diminution des dividendes spéciaux et de l'appréciation du dollar. Néanmoins, la France se démarque avec des prévisions de distributions records, basées sur les montants déjà annoncés pour le quatrième trimestre.