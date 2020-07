Apple : la justice annule le redressement fiscal de 13 milliards d'euros

La décision des juges a bien entendu ravi Apple et l'Irlande, mais pris à revers la Commission. Margrethe Vestager a déclaré qu'elle allait étudier « avec attention » le jugement et « réfléchir aux prochaines étapes », sans s'engager sur un appel. Elle explique également que « la Commission européenne maintient son objectif de voir toutes les entreprises payer leur juste part d'impôts ». De nouvelles règles pourraient bien être mises en place pour réduire un peu plus les écarts qui peuvent exister dans les politiques fiscales des États membres de l'Union.



Apple a expliqué qu'elle réglait 37 milliards de dollars d'impôts au fisc américain pour les profits réalisés en dehors du marché américain. 21 milliards de dollars concernent la période visée par la Commission européenne. Ce jugement intervient alors que des négociations sont en cours pour mettre en œuvre une meilleure taxation des multinationales du numérique.