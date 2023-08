Apple : les résultats sont de nouveau en baisse

Malgré ces chiffres décevants, tout n'est pas sombre pour Apple. L'activité services, qui englobe l'App Store, Apple Music et les services de stockage cloud, connaît une croissance. Cette branche représente désormais plus d'un quart (26%) du chiffre d'affaires total d'Apple. Tim Cook, le PDG d'Apple, a révélé que la société compte désormais plus d'un milliard d'abonnements à ses différents services, soit une augmentation de 150 millions en un an.



Sur le plan géographique, les ventes d'Apple en Chine ont augmenté de 7,9% en glissement annuel. Cependant, le chiffre d'affaires a diminué dans le reste de l'Asie et aux États-Unis, bien que l'Europe ait affiché des performances positives. Malgré les défis, Apple reste optimiste pour l'avenir, en particulier avec le lancement prochain de l'iPhone 15, qui promet de nouvelles fonctionnalités et innovations.