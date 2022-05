Apple n'est plus la première capitalisation boursière

C'est aussi le cas d'Apple, dont le dernier bilan trimestriel est exceptionnel (plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires). Mais le constructeur a prévenu que les pénuries de composants et le regain des contaminations en Chine allaient avoir un impact négatif sur le trimestre actuel. L'action Apple valait 182 dollars au début de l'année, elle est actuellement cotée 145 dollars.



Plus globalement, c'est l'ensemble de l'indice Nasdaq (orienté nouvelles technologies) qui a perdu du terrain ces derniers mois : sa valeur a plongé de 25% depuis janvier. Les perspectives de la guerre en Ukraine ainsi que la remontée des taux, qui va limiter les capacités d'emprunts, effraient les investisseurs.