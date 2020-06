Aucune commande d'avion pour Airbus au mois de mai

Les restrictions de déplacement et les fermetures des frontières consécutives à la pandémie de coronavirus ont paralysé l'ensemble du secteur aérien, les transporteurs bien sûr, mais également les constructeurs d'avions et leurs sous-traitants. Airbus n'est bien sûr pas épargné. Au mois de mai, le géant européen n'a enregistré aucune nouvelle commande. C'est une performance pire qu'en avril, durant lequel l'entreprise est parvenue à signer deux contrats. Petite consolation : il n'y a pas eu d'annulation de commandes au mois de mai, comme cela avait été le cas en avril. Airbus affiche tout de même 66 annulations d'appareils sur le premier trimestre.



Sur le long terme, il n'y a pas encore de raison de s'en faire : le carnet de commandes est plein à craquer avec 7.621 appareils à construire au long des prochaines années. Mais les prochains mois risquent d'être tendus. En mai, Airbus a assemblé et livré 24 avions, dont 18 modèles A320, 2 A220 et 4 A350. Au vu du contexte sanitaire, c'est un exploit (dix de plus qu'au mois d'avril !), mais ce volume reste bien modeste quand on le compare à celui enregistré en mai 2019 (81 livraisons).