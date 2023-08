Autoconsommation électrique : les Français se tournent vers le solaire

Malgré cette adoption croissante, la France peine à s'aligner sur ses ambitions en matière d'énergie solaire. Au cours des six premiers mois de l'année 2023, le solaire n'a représenté que 4,7 % de la consommation électrique totale du pays. La France cherche à atteindre 20.000 MW de capacités solaires installées d'ici la fin de l'année. À plus long terme, l'objectif est de déployer entre 4.000 et 6.000 MW chaque année pour atteindre une capacité totale d'au moins 100.000 MW en 2050. Le chemin à parcourir est donc encore long et la mobilisation des particuliers pour l'autoconsommation électrique, bien que prometteuse, ne suffit pas à elle seule pour atteindre ces cibles.



L'autoconsommation solaire connaît une véritable montée en puissance en France, stimulée par la hausse des coûts de l'électricité et encouragée par des incitations gouvernementales. Cependant, même si les chiffres sont en nette progression, ils demeurent insuffisants pour que la France atteigne ses objectifs ambitieux en matière d'énergies renouvelables. La question reste donc de savoir comment le pays peut combler cette lacune et quelles mesures supplémentaires pourraient être prises pour accélérer le rythme d'adoption et de production d'énergie solaire.