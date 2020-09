Automobile : fort recul du marché européen en août

Les constructeurs français ont fait pire que la moyenne européenne, avec des baisses des immatriculations neuves de 24,7% pour le groupe Renault (qui comprend aussi les marques Dacia, Lada et Alpine) et de 20,8% pour le groupe PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS). Petite consolation, le groupe Volkswagen, champion européen avec 26,1% du marché, a subi une baisse des livraisons de 24,3% au mois d'août. PSA est second avec 15,3% du marché européen.



L'avenir s'annonce compliqué pour les constructeurs automobiles en Europe. La perspective d'un « no deal » britannique suite au Brexit pourrait ajouter encore aux difficultés liées à l'épidémie. Sans accord commercial entre Londres et Bruxelles, la filière estime en effet ses pertes à hauteur de 110 milliards d'euros sur cinq ans. 2020 est décidément l'année de tous les dangers pour l'industrie automobile.