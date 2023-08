Automobile : le constructeur chinois BYD veut « démolir » les vieilles gloires occidentales

Lors d'un événement célébrant la production du 5 millionième véhicule de BYD, Wang Chuanfu, le fondateur et président de la compagnie, a exhorté les constructeurs chinois à s'unir et à défier les géants occidentaux de l'industrie. Citant le besoin émotionnel des 1,4 milliard de Chinois de voir une marque nationale devenir mondiale, il a clairement indiqué que le temps des marques chinoises était arrivé.



Cet appel a été salué par plusieurs dirigeants de l'industrie, y compris William Li, PDG de Nio, et Li Xiang, PDG de Li Auto. Cependant, Great Wall Motor a répondu avec plus de réserve, soulignant la nécessité d'accepter la « réalité de la concurrence ». Malgré cet élan d'optimisme et d'ambition, la route vers la domination mondiale pour les constructeurs chinois ne sera pas sans embûches. Les lois antitrust, tant en Chine que dans d'autres régions du monde, pourraient entraver leur progression.