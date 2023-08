Automobile : le diesel plus fort que l'électrique en Europe

Tesla a été le constructeur ayant enregistré la plus forte croissance en juillet, avec près de 14.000 voitures vendues, soit une augmentation de 650 % grâce à ses modèles exclusivement électriques. Néanmoins, il est loin derrière les géants européens comme Volkswagen, avec 233.000 unités (+18 %), et Stellantis, avec 144.000 ventes (-6,1 %). Renault, le groupe français, a également vu ses ventes augmenter de 17 %, atteignant 90.000 immatriculations.



Le marché automobile européen montre des signes de récupération et une croissance soutenue malgré les défis posés par la pandémie et les pénuries de composants. Alors que le débat sur l'optimisation fiscale fait rage dans le secteur technologique, l'industrie automobile européenne témoigne d'un intérêt croissant pour le diesel, ce qui n'est pas sans poser des questions sur l'avenir de la mobilité durable dans la région. Le combat entre les voitures électriques et les moteurs à combustion interne est loin d'être terminé.