Automobile : le marché européen toujours dans le rouge

L'association prévoyait un rebond des ventes à partir du second semestre avec une amélioration dans l'approvisionnement en puces électroniques qui font cruellement défaut. Mais la guerre en Ukraine en a décidé autrement et il faut s'attendre à de sérieuses difficultés de production pendant encore de nombreux mois. Ces composants fabriqués majoritairement en Asie sont de plus en plus utilisés dans les véhicules.



Côté constructeur, Volkswagen le leader du marché a subi une chute de ses ventes de 28% en avril par rapport à la même période de l'an dernier. Stellantis, son dauphin, cède 31% : les marques Peugeot et Opel-Vauxhall sont particulièrement à la peine. Le groupe Renault essuie une baisse de ses ventes de 16,3%, BMW de 17,6%, Toyota de 7,4%. Seul Hyundai-Kia parvient à surnager avec une belle progression de 13,2%.