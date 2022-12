Automobile : les prix des carburants vont augmenter le 1er janvier !

Ces prix relevés par le ministère tiennent compte des différentes remises. Nul doute donc qu'une fois celles-ci supprimées de l'équation, et alors que les prix ont peu évolué, les automobilistes devront payer plus cher dès lundi prochain. Néanmoins, tout n'est pas complètement perdu puisque le gouvernement a annoncé une aide ciblée.



Les travailleurs les plus modestes qui utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail pourront ainsi recevoir une indemnité d'un montant de 100 euros pour l'année 2023. Pour en profiter, le revenu fiscal de référence devra être égal (ou moins élevé) à 15.768 euros. Un couple modeste qui répond à ce critère pourra recevoir 200 euros. Il faudra soumettre une simple déclaration sur l'honneur, selon laquelle la voiture est indispensable pour travailler. 10 millions de personnes peuvent prétendre à ce coup de pouce.