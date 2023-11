Avec Ampère, Renault veut assurer son avenir électrique

Le groupe Renault a inauguré sa division Ampère le 1er novembre, concrétisant ainsi la troisième phase de son plan stratégique. Cette entité se consacrera entièrement aux véhicules à zéro émission, visant à redéfinir la conception des voitures électriques. Renault, avec la collaboration de Nissan et Mitsubishi, affecte 11.000 employés à ce projet, ce qui témoigne de l'importance accordée à cette transition.



Ampère se donne pour mission de produire un million de véhicules électriques d'ici 2030, avec un premier jalon à 400.000 voitures par an. Cette cadence devrait s'accroître progressivement, atteignant 600.000 unités en 2026. Le développement s'appuie sur une gamme de six modèles électriques, incluant la Mégane E-Tech et l'emblématique R5 électrique qui symbolise le renouveau et l'innovation. En parallèle, Ampère ambitionne de révolutionner les processus de production pour réduire significativement les coûts et la durée de fabrication, grâce à des partenariats stratégiques avec des acteurs comme Qualcomm, Valeo et Google.