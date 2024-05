Déclaration de revenus 2024 : nouveautés et recommandations

A cet effet, n’hésitez pas à recourir à un outil en ligne pour utiliser la fonction “

simulation impôts

” : vous aurez alors en main les éléments nécessaires pour estimer le montant de votre impôt mais également vérifier quelles sont les réductions auxquelles vous pourriez prétendre dès l’année prochaine.

Tranches d'imposition : une revalorisation notable

Cette année, l'indexation des tranches du barème progressif de l'impôt et des avantages fiscaux pour les contribuables à faible revenu a été ajustée. Avec une hausse prévue de 4,8% selon l'inflation estimée, après une indexation de 5,4% en 2023, nous observons une augmentation totale de plus de 10% sur deux ans. La décote fiscale, bénéficiant aux foyers les moins imposés, est également revalorisée de 4,8%, affectant les impôts bruts inférieurs à 1929 € pour les célibataires et 3191 € pour les couples.



Les plafonds de déduction pour certaines charges, comme les pensions alimentaires et les frais d'accueil de personnes âgées, ainsi que les abattements pour enfants à charge et la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, sont également augmentés de 4,8%.



Simplification pour la déclaration des biens immobiliers

La procédure de déclaration immobilière, introduite en 2023, est simplifiée cette année pour réduire la confusion : seuls les changements de propriétaires, d'acheteurs ou de locataires doivent être déclarés avant le 1ᵉʳ juillet. Il n'est donc plus nécessaire de déclarer systématiquement chaque année, mais seulement en cas de modification de la situation d'occupation.



Incitations fiscales accrues pour les dons

Les dons aux associations offrant des soins et des repas aux personnes en difficulté bénéficient d'une réduction d'impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 €, conformément à l'amendement Coluche.



Cette même réduction s'applique aux dons destinés à la restauration d'édifices religieux via la Fondation du Patrimoine effectués entre le 15 septembre et le 31 décembre 2023. De plus, les dons en faveur de l'égalité entre les sexes sont désormais éligibles à une réduction de 66% depuis le début de l'année.



Points d'attention