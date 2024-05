Automobile : objectif de 2 millions de voitures électriques produites en France

L'objectif est clair : maintenir les quelque 900.000 emplois liés à l'automobile sur le sol français, dont 350.000 dans la production. Pour y parvenir, le nouveau contrat stratégique de la filière automobile, longtemps attendu et enfin signé, ne promet pas de nouveaux fonds mais stabilise les soutiens existants et introduit de nouveaux acteurs dans les discussions, notamment trois syndicats majeurs : la CFDT, FO et la CFE-CGC.



Olivier Lefebvre, secrétaire fédéral de FO-métaux, affirme : « Notre raison d’être est de défendre l’intérêt de ceux qui font vivre l’industrie, leurs emplois et le maintien des usines sur notre sol ». Cette position souligne l'importance de l'union entre les pouvoirs publics, les entreprises et les représentants des salariés pour faire face à une compétition internationale féroce.