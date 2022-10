Avec Linky, Enedis va automatiquement débrancher le chauffe-eau à midi cet hiver

Entre midi et 14h, on observe traditionnellement un pic de consommation d'énergie en France. Les pouvoirs publics et RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, veulent réaliser un maximum d'économies d'énergie cet hiver alors que l'approvisionnement en électricité sera perturbé. L'UFC-Que Choisir a repéré une mesure visant justement à réduire la consommation durant ce pic de consommation.



Enedis va pouvoir « débrancher » les ballons d'eau chaude du réseau pendant cette période à partir du 15 octobre et jusqu'au 15 avril. Une mesure qui permettra d'économiser l'équivalent de 2,5 GW à 12h30 et de 1 GW à 13h, selon Enedis. Et le tout va être fait automatiquement, sans même que l'utilisateur ait à appuyer sur un bouton, puisque cela passe par le boîtier Linky.