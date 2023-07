Avec xAI, Elon Musk se lance la course à l'intelligence artificielle

Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, et propriétaire de Twitter, a annoncé le lancement de sa nouvelle entreprise d'intelligence artificielle, xAI. Selon le site web de l'entreprise, Musk et son équipe partageront davantage d'informations lors d'un chat en direct sur Twitter Spaces le vendredi. L'équipe de xAI se compose de membres ayant travaillé sur des projets de renom tels que AlphaCode de DeepMind et les chatbots GPT-3.5 et GPT-4 d'OpenAI.



Ces grands noms proviennent de diverses sociétés prestigieuses, dont DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter et Tesla. Avec xAI, Musk semble vouloir se positionner face à des entreprises comme OpenAI, Google et Anthropic, actuellement à la tête des chatbots les plus avancés comme ChatGPT, Bard et Claude.