Baisse considérable des prêts personnels au deuxième trimestre

Au deuxième trimestre, les prêts personnels ont chuté de 27,8% sur un an, atteignant 2,75 milliards d'euros, contre 3,81 milliards d'euros à la même période l'année précédente. L'ASF indique que cette réduction est principalement due au fait que les prêts personnels sont devenus moins rentables pour les banques et les établissements de crédit, qui sont devenus plus sélectifs. La politique monétaire des banques centrales, caractérisée par une hausse des taux d'intérêt pour contrôler l'inflation, a contribué à rendre les prêts personnels moins attractifs.



Les auteurs de l'étude mensuelle de l'ASF déclarent que « malgré les mesures de mensualisation du taux de l'usure, le bilan demeure lourd pour le prêt personnel ». Le taux d'usure, qui est le taux plafond calculé par la Banque de France pour protéger l'emprunteur contre le surendettement, n'a guère évolué au cours du semestre, passant de 21,04% au 1er janvier à 21,45% au 1er juillet pour les prêts d'un montant inférieur ou égal à 3.000 euros.