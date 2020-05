Baisse du chômage en trompe-l'œil au premier trimestre

L'effet du confinement sur le taux de chômage moyen au premier trimestre est estimé à -0,4 point. Autrement dit, le taux de chômage qui aurait été observé au premier trimestre en l'absence de confinement aurait été « quasi stable à 8,2% », complète l'Insee. Durant les deux premières semaines de mars, 42% seulement des personnes qui répondent aux critères du BIT et souhaitant travailler ont été disponibles et en recherche active. L'an dernier à la même période, ce pourcentage était de 65%.



Le chômage au second trimestre pourrait présenter une hausse significative du chômage, bien que là encore les mesures de confinement ont réduit le nombre de personnes en recherche d'emploi. Le gouvernement prépare un plan de relance qui donnera une place particulière aux jeunes arrivant sur le marché du travail ainsi qu'aux personnes les plus fragiles, a expliqué le ministère du Travail.