Banque mondiale : la croissance mondiale dégradée par Omicron

La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme sur la situation dans les économies émergentes. Elle observe en effet un renversement de la réduction de la pauvreté, de l'amélioration de la nutrition et de la santé au sein de la population des pays pauvres. David Malpass, le président de l'institution, explique ainsi que la proportion d'enfants de 10 ans qui ne savent pas lire une histoire de base est passée de 53% à 70% dans les pays à revenu faible et intermédiaire.



Il craint une « cicatrice permanente » due à la Covid-19 en matière de développement. La pandémie est toujours bien vivace dans les pays émergents, et si le variant devait s'installer de manière durable, la croissance sera nécessairement plus faible car Omicron entraîne un nombre d'infections élevé et met les systèmes de santé sous pression.