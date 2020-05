Boeing reprend la production du 737 MAX

Après deux accidents rapprochés ayant occasionné 346 morts, Boeing s'est vu interdire de vol le 737 MAX depuis le mois de mars 2019. Après plus d'une année sans pouvoir livrer ce qui est le fleuron de son catalogue, et une suspension de la production au mois de janvier, le constructeur annonce finalement la reprise de l'assemblage de l'avion suite à une mise à jour des logiciels de sécurité. Dans un communiqué, le constructeur explique que le programme 737 a recommandé à assembler de nouveau des appareils « à un rythme faible », tout en mettant en œuvre les initiatives en vue d'améliorer la sécurité de l'environnement de travail et la qualité des produits.



Reste désormais à décrocher le feu vert des autorités de régulation de l'aviation civile pour que le 737 MAX puisse reprendre ses vols. Et Boeing, qui comptait faire redécoller son avion vedette dans le courant de l'été, va devoir revoir son calendrier. Car selon l'AFP, le vol test ne devrait pas avoir lieu avant le mois de juin. La direction du groupe marche sur des œufs : de nombreux différends opposent Boeing aux régulateurs et aux compagnies aériennes clientes.