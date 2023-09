Bonus réparation : l’offre Darty Max va trop en profiter selon l’UFC

Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Des clients ont rapporté avoir été induits en erreur par des vendeurs malhonnêtes lors de la souscription à Darty Max. Non seulement les clauses du contrat ne sont pas toujours claires, mais certaines personnes ont été poussées à signer sans même lire les détails. « La manière dont le contrat est présenté est trompeuse. On nous fait croire à des avantages qui n'en sont pas », s'indigne un consommateur. Les plaintes sont nombreuses et jettent une ombre sur la réputation de l’offre.



Face à cette situation, l'UFC-Que Choisir ne reste pas les bras croisés. Elle presse le gouvernement de revoir sa copie et de ne pas rendre les abonnements de réparation éligibles au bonus. De plus, elle réclame l'instauration d'un droit de rétractation pour les abonnements souscrits en magasin, un droit pourtant basique en matière de vente à distance. « Les consommateurs doivent avoir le choix et le temps de la réflexion. On parle ici de sommes d'argent considérables qui engagent sur du long terme », conclut l'association.