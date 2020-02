Caisse d’Épargne : des conseillers indépendants payés à la commission

Des conseillers bancaires rémunérés non pas par leur banque, mais à la commission : c’est ce que la Caisse d’Épargne va mettre en place dans deux régions, la Bretagne et les Pays de la Loire, à partir du mois de mai. Les entrepreneurs, des « conseillers indépendants locaux » considérés comme des « mandataires exclusifs », devront suivre des clients existants et en démarcher de nouveaux pour le compte de la Caisse d’Épargne.



Ces indépendants ne seront donc pas salariés par la Caisse d’Épargne, leur rémunération sera fonction de leur performance et ils recevront des primes. L’indépendant conservera toutefois toute liberté de travailler en fonction de ses horaires et il ne subira aucun lien de subornation envers la banque.