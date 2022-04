Carburants : chute massive des prix grâce à la ristourne du gouvernement

La hausse des prix du baril de pétrole, qui a connu un pic en mars 2022 sur fond de guerre en Ukraine, avait eu pour effet de faire grimper le prix du litre de carburant à la pompe au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre. De plus, le prix du gasoil avait surpassé celui de l’essence, alors que traditionnellement l’essence est plus chère pour le consommateur. Un changement de paradigme majeur pour les ménages.



Si pour ce qui est du prix supérieur du gasoil par rapport à l’essence SP95-E10 (la moins chère des trois) rien n’a changé, les données du ministère de la Transition écologique et solidaire du 4 avril 2022 (concernant les prix moyens des carburants en France au 1er avril 2022) montrent que les prix sont bien retombés sous la barre des 2 euros le litre. Une bonne nouvelle pour les ménages, à une semaine des élections, alors que l’inflation a atteint 4,5% sur un an en mars 2022 et que le budget se fait de plus en plus serré.