Carlos Ghosn s'extirpe de son assignation à résidence au Japon et atterri à Beyrouth

Arrêté en novembre 2018 au Japon, Carlos Ghosn a été incarcéré plusieurs mois en prison, avant d'être assigné en résidence à Tokyo. L'ancien patron de l'Alliance Renault Nissan doit répondre à quatre chefs d'inculpation : deux pour dissimulation de revenus au régulateur de la Bourse, deux autres pour abus de confiance. Son procès doit avoir lieu dans le courant de cette année. Il passait d'ailleurs plusieurs heures par jour à bâtir sa défense avec ses avocats. Mais le rebondissement de ce lundi jette une ombre sur l'agenda judiciaire de l'homme d'affaires.



Les Echos ont en effet eu la confirmation que Carlos Ghosn avait atterri ce 30 décembre à Beyrouth, via la Turquie depuis un vol privé. Les circonstances autour de cette arrivée dans la capitale libanaise sont encore mystérieuses, sachant que l'ex-dirigeant était assigné en résidence au Japon et donc interdit de tout mouvement en dehors de Tokyo, et encore moins à l'étranger.