Carrefour s'empare des enseignes Cora et Match

L'accord entre Carrefour et le groupe belge Louis Delhaize porte sur l'acquisition des enseignes Cora et Match en France, dont la finalisation est prévue à l'été 2024. Cora et Match exploitent respectivement 60 hypermarchés et 115 supermarchés en France, et emploient plus de 24.000 personnes. Cette opération inclut l'achat des murs de 55 hypermarchés et 77 supermarchés.



Cette acquisition est une opération stratégique majeure qui vise à renforcer la position de leader de Carrefour sur le marché français. L'enseigne est actuellement le deuxième acteur de la distribution alimentaire en France, derrière le groupement d'indépendants E.Leclerc. En 2022, Carrefour a réalisé un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros, tandis que Cora et Match ont généré 5,2 milliards d'euros.