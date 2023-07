Ces géants du numérique seront soumis à de nouvelles règles européennes

L'Union européenne est en passe de réglementer de manière plus stricte les pratiques des géants de la technologie. La Commission européenne a annoncé que sept entreprises, dont les GAFAM, Samsung et ByteDance, seront soumises à son nouveau règlement des marchés numériques (DMA). Ce règlement vise à lutter contre les pratiques anti-concurrentielles et à promouvoir une concurrence équitable sur les marchés numériques.



Le DMA a été proposé par la Commission en décembre 2020 et a reçu l'aval du Parlement européen en juillet 2022. Il permet à l'UE d'intervenir avant que des comportements abusifs ne nuisent à la concurrence, un problème récurrent par le passé. L'application de ce règlement concernera principalement les entreprises dites « contrôleurs d'accès » (« gatekeepers »), qui ont un poids considérable sur les marchés essentiels tels que la vente en ligne, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et les systèmes d'exploitation.