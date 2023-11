Changements climatiques : l'UE veut décarboner les camions

Les poids lourds, autobus et cars, responsables de plus de 6% des émissions de gaz à effet de serre de l'UE, sont au cœur des nouvelles mesures européennes pour atteindre les objectifs climatiques. La Commission européenne a proposé des cibles de réduction ambitieuses : 45% de baisse des émissions d'ici 2030, 65% en 2035, et 90% en 2040, par rapport à 2019. Ces objectifs ont été renforcés par les ministres de l'Environnement et les eurodéputés, qui suggèrent une réduction encore plus importante de 70% d'ici 2035.



Face à ces exigences, l'industrie automobile européenne s'oriente vers l'électrique et l'hydrogène. Des géants comme Daimler et Volvo envisagent la production de piles à hydrogène pour camions dès 2025, tandis que Mercedes-Benz Trucks présente son premier modèle de camion électrique longue distance. Cette transition est saluée comme une évolution majeure, mais elle soulève des préoccupations quant à la disponibilité suffisante d'électricité et d'hydrogène verts. L'Association des constructeurs européens automobiles (ACEA) met en garde contre des objectifs potentiellement irréalisables sans l'infrastructure adéquate, citant le besoin d'une augmentation massive des stations de recharge pour répondre à la demande.