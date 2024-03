Commande massive d'American Airlines chez Airbus et Boeing

L'acquisition de 90 Embraer E175 s'inscrit dans le cadre du renforcement de la flotte régionale d'American Airlines, marquant la plus grande commande de ce type par la compagnie. Ces nouveaux appareils seront exploités par ses filiales régionales, consolidant ainsi sa présence sur le marché domestique.



Ces acquisitions portent le nombre total d'appareils dans le carnet de commandes d'American Airlines à 440, en plus des 600 avions reçus au cours de la dernière décennie. Avec une flotte actuelle de 965 appareils et plus de 550 avions régionaux via ses filiales, American Airlines affiche clairement son ambition de poursuivre son expansion et de moderniser sa flotte.



Robert Isom, PDG d'American Airlines, a réitéré l'engagement de la compagnie envers l'amélioration continue de sa flotte et de ses services. Avec le lancement d'un programme de modernisation pour les Airbus A319 et A320 prévu en 2025, American Airlines vise à améliorer encore davantage sa qualité de service, affirmant sa position de leader parmi les compagnies aériennes américaines grâce à une flotte à la fois grande et jeune.