Consommation record en 2023 : la demande de pétrole au plus haut

Les cours du pétrole sont déjà très élevés, avec le baril de Brent de la mer du Nord dépassant les 88 dollars, et le West Texas Intermediate frôlant les 85 dollars. Par conséquent, les prix du gazole et du SP95 s'envolent. De plus, des taux d'intérêt plus élevés aux États-Unis freinent la demande de pétrole, car ils pèsent sur les économies en renchérissant le coût du crédit. Selon les analystes, un renversement de la tendance désinflationniste pourrait conduire à d'autres hausses de taux de la Fed et donc, à une chute de la demande.



Alors que les ambitions mondiales appellent à une réduction de la dépendance aux énergies fossiles, la réalité de 2023 présente un tableau contrasté avec une consommation de pétrole au plus haut niveau. Bien qu'une détente soit possible en 2024 en raison de conditions macroéconomiques moroses et de la croissance des véhicules électriques, la dynamique actuelle pose des questions cruciales sur la volonté et la capacité de la communauté internationale à mettre en œuvre ses objectifs environnementaux.