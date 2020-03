Coronavirus : Donald Trump suspend les vols depuis l'Europe

Les États-Unis ne veulent plus des visiteurs européens. Dans une allocution solennelle prononcée en soirée, Donald Trump a annoncé la suspension des vols depuis l'Europe vers le sol américain, une interdiction qui débutera ce vendredi et qui durera 30 jours. Tout étranger ayant séjourné en Europe ne pourra pas entrer aux États-Unis durant cette période. Des actions « fortes mais nécessaires pour protéger la santé et le bien-être de tous les Américains », a déclaré l'hôte de la Maison Blanche. Dans le détail, l'interdiction s'applique aux personnes qui ont passé 14 jours au sein de l'espace Schengen avant leur arrivée aux États-Unis. Elle ne s'applique pas aux Américains, aux résidents permanents, ni au Royaume-Uni.



Le président américain veut « empêcher de nouveaux cas de pénétrer » aux États-Unis, et il n'a pas retenu ses coups contre l'Europe qui n'a « pas pris les mêmes précautions ». Si cette interdiction concerne les personnes, les marchandises sont épargnées : « La restriction arrête les personnes, pas les biens », a confirmé Donald Trump. Le commerce ne sera donc pas touché, bien que les échanges commerciaux risquent d'être très compliquées pour bon nombre d'entreprises des deux côtés de l'Atlantique.