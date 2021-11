Covid-19 : l’augmentation du nombre de cas se confirme en France

Par ailleurs, selon les données de l’université Johns Hopkins, qui recense les données officielles concernant la Covid-19 dans le monde, l’augmentation des cas hebdomadaires s’accélère. Entre le 8 et le 14 novembre 2021, la France a identifié 70.000 cas en sept jours, soit une moyenne de 10.000 cas par jour. Or, la semaine précédente seulement 50.000 cas, soit 20.000 de moins, avaient été diagnostiqués.



Et la semaine encore avant, la dernière du mois d’octobre 2021, le nombre de cas hebdomadaires s’était établi à environ 40.000, 10.000 de moins que la suivante. La différence de semaine en semaine semble donc quasiment doubler ce qui, si la tendance se maintient, pourrait signifier que la semaine du 15 novembre 2021 la France dépasserait la barre des 100.000 nouveaux cas en sept jours.