Crédit immobilier : le HCSF maintient les règles, quels impacts pour les ménages ?

Le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), présidé par Bruno Le Maire et comprenant des figures clés telles que le gouverneur de la Banque de France, a décidé de maintenir les règles actuelles d'octroi des crédits immobiliers. Cette décision s'appuie sur l'idée qu'un assouplissement des règles ne serait pas la solution aux difficultés rencontrées sur le marché immobilier. En effet, malgré une baisse de la production de crédit immobilier, le volume actuel demeure équivalent à celui observé avant la période de taux d'intérêt exceptionnellement bas.



Le HCSF a également souligné que l'endettement des ménages, notamment le crédit immobilier, reste plus dynamique en France que dans le reste de la zone euro. Les ménages et les entreprises bénéficient d'une structure d'endettement favorable, principalement en raison d'un endettement majoritairement à taux fixe.