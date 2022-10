Cryptomonnaies : 1,3 million de dollars d'amende pour Kim Kardashian

Il n’est pas qu’en France que le business des influenceurs commence à poser questions. Kim Kardashian, la plus célèbre d’entre tous avec ses 331 millions d'abonnés, vient de le prouver. Le lundi 3 octobre, la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine lui a infligé une amende d'1,3 million de dollars. La raison : avoir vanté en juin 2021 les mérites de la crypto monnaie Ethereum Max à ses 331 millions d'abonnés.



« Vous êtes-vous mis à la Crypto ? Ce post n'est pas un conseil financier, mais un partage de ce que mes amis m'ont dit au sujet du token Ethereum Max », avait-elle alors écrit sur son compte Instagram, donnant un lien pour en savoir plus. Ce qui pouvait ressembler à un bon conseil généreusement partagé sur les réseaux sociaux par une star mondiale, était en fait une publicité déguisée. En effet, l’influenceuse avait oublié de préciser qu’elle avait été rémunérée pour dire cela.