Dans les concessions automobiles, les vendeurs touchés par la pénurie

Si les vendeurs des concessions automobiles ont un salaire fixe généralement assez bas (environ 1.000 euros), en revanche ils profitent à plein d'un système de primes qui leur permettent de multiplier par deux, trois voire quatre cette rémunération de base. Mais comment faire quand la production de voitures ne suit pas ? En raison de la pénurie de pièces et de semi-conducteurs qui frappe l'industrie automobile, les clients ne réceptionnent leur véhicule neuf qu'au bout de huit mois, voire plus.



Or, les vendeurs ne touchent leurs primes de vente qu'à la réception de la voiture, pas pendant la commande. En conséquence, bon nombre d'entre eux vivent actuellement une sorte de passage à vide salarial, comme l'explique BFM Business. Pour compenser, certains concessionnaires mettent la main à la poche et octroient des avances, mais la situation ne peut pas durer éternellement.