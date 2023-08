De l'or pour la Croix-Rouge : un don étonnant

Lorsqu'il a été contacté par l'AFP, le CICR s'est dit rassuré quant à l'origine de l'or grâce à l'enquête méticuleuse des autorités suisses. Un porte-parole de l'organisation a déclaré dans un courrier électronique : « Nous exprimons toute notre gratitude pour cette généreuse contribution au CICR ». Toutefois, il a également précisé que l'organisation préfère recevoir des dons par des voies plus traditionnelles.



L'impact de ce don est d'autant plus significatif que le CICR traverse actuellement une phase financière complexe. La hausse des coûts liée à l'inflation et la diminution des donations, notamment dues à l'aide apportée à l'Ukraine, ont mis l'organisation sous pression. En réponse à ces contraintes, le CICR a entrepris un plan drastique de réduction des coûts, qui entraînera la fermeture de 26 de ses 350 sites mondiaux et la réduction considérable des ressources sur d'autres sites. Le porte-parole du CICR a ajouté que l'or serait vendu et que le produit de cette vente contribuerait de manière significative au financement des opérations mondiales de l'organisation.