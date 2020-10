Decathlon toujours entreprise préférée des Français

Autre signal lié à la crise sanitaire, la bonne santé de Leroy Merlin qui devient la cinquième entreprises préféré des Français avec 6 places de mieux et une note de 11,66 sur 20. En plus du commerce de proximité, les consommateurs ont plébiscité le bricolage et la déco : quand on est confiné toute la journée chez soi, on veut soigner son intérieur… La marque Renault perd 3 places mais demeure dans le top 10, tout comme Yves Rocher (-1 place), Danone (+1), Citroën (-5) et Airbus (-5).



Nouvel entrant, l'enseigne Boulanger se positionne directement à la 20e place du classement avec une note de 10,6 sur 20. C'est Veolia qui signe la plus forte progression annuelle : le groupe se classe 24e avec 11 places de mieux par rapport à 2019. En revanche, Aéroports de Paris et Air France, deux entreprises frappées de plein fouet par la crise économique, dévissent de respectivement 19 places (46e) et de 12 pouces (27e).