Delta Air Lines : un milliard pour la neutralité carbone

Pour parvenir à cet objectif, la compagnie aérienne va investir un milliard de dollars sur les dix prochaines années. De l’argent qui va servir à financer le développement de technologies propres pour le transport aérien, mais aussi la réduction des émissions de carbone et de déchets. Pour Ed Bastian, le CEO de Delta Air Lines, le moment est venu « d’accélérer » les investissements et de se fixer des « objectifs ambitieux ». La compagnie aérienne a conscience des défis à relever pour atteindre la neutralité carbone. « Il n’existe pas de solution unique », admet le patron du groupe.



C’est pourquoi Delta a l’intention d’examiner chaque facette de ses activités en faisant appel à des experts et en nouant des alliances et des partenariats. Et bien sûr, la compagnie aérienne veut multiplier les innovations qui seront indispensables pour atténuer autant que possible les émissions de CO2 de ses opérations partout dans le monde, que ce soit dans le ciel ou sur terre.