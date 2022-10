Des chefs d'entreprise veulent une « TVA verte »

Les consommateurs pourraient-ils bientôt acheter des produits et des services moins chers si ces derniers sont respectueux de l'environnement ? C'est la proposition d'une cinquantaine de chefs d'entreprise qui ont signé une tribune dans Le Journal du Dimanche. Et cela passerait par un taux de TVA réduit, à 5,5% au lieu de 20%. Cette « TVA verte » s'appliquerait sur « les produits et services écologiquement et socialement responsables ».



Les 55 patrons regroupés sous la bannière Mouvement Impact France pensent qu'il n'est plus possible de soumettre aux mêmes règles fiscales « les entreprises qui aggravent la crise environnementale et celles qui font tout pour y apporter des solutions ». Ils estiment également urgent d'inciter les citoyens à se tourner collectivement vers des biens et des services vertueux « en les rendant identifiables et accessibles pour tous ».