Des délais pour les livraisons de l'iPhone 14 Pro à cause du Covid en Chine

« Comme nous l’avons fait depuis le début de la pandémie, nous faisons passer en priorité la santé et la sécurité des ouvriers de notre chaîne d’approvisionnement », ajoute Apple dans un communiqué. Cela signifie que les consommateurs qui souhaitent acheter un des nouveaux modèles vont devoir s'armer de patience et faire preuve de compréhension : s'ils s'y prennent trop tard, l'iPhone 14 Pro de Noël risque d'arriver après la date limite.



Foxconn a également réagi dans la foulée de l'annonce d'Apple, annonçant une révision à la baisse de ses prévisions pour ses résultats du quatrième trimestre, là encore en raison des mesures anti-Covid. Pour Apple, cela tombe au plus mal : traditionnellement, la période des fêtes de fin d'année est la plus propice pour les ventes d'iPhone.