Des dizaines de supermarchés Casino changent d'enseigne

Une soixantaine de magasins de l'enseigne Casino sont actuellement en cours de fermeture pour quelques semaines, pour être transformés en magasins Intermarché. Ce mouvement résulte d'un accord signé en mai dernier entre Casino et Intermarché, respectivement septième et troisième acteurs dans le domaine de la distribution alimentaire en France. Les deux entreprises prévoient une cession de 119 magasins en deux phases, avec une troisième étape optionnelle d'une soixantaine de magasins supplémentaires. Cette opération intervient dans un contexte difficile pour Casino, qui se trouve en proie à un endettement important.



Le tribunal de commerce de Paris a récemment prolongé la période de conciliation entre Casino et ses créanciers jusqu'au 25 octobre. Une offre de reprise par le Tchèque Daniel Kretinsky, le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière et le fonds britannique Attestor est également sur la table. Cette offre comporte un apport financier de 1,2 milliard d'euros et une réduction de la dette du groupe Casino de près de 5 milliards d'euros. Elle implique également la cession des activités de Casino en Amérique latine, où travaillent les trois quarts des quelque 200.000 employés du groupe.