Disney augmente massivement les investissements dans ses parcs à thème

La société ne se contente pas de réitérer les succès du passé. Si des zones dédiées à « La Reine des Neiges » à Hong Kong Disneyland et à « Zootopia » à Shanghai sont prévues, l'entreprise cherche également à intégrer de nouveaux personnages et franchises jusqu'ici non exploitées. Le but est de capitaliser sur l'engouement pour de nouvelles thématiques, une stratégie qui a déjà fait ses preuves avec des franchises telles que « Cars », « Star Wars » et « Avengers ».



Alors que le segment streaming du groupe affiche des pertes considérables, atteignant 512 millions de dollars au troisième trimestre, la branche des parcs à thème se révèle être un secteur lucratif pour Disney. Elle a généré un revenu d'exploitation de 2,4 milliards de dollars pendant cette même période, constituant 37% du chiffre d'affaires total de 22,33 milliards de dollars.