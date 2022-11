Disney se prépare à faire des économies pour éponger les pertes du streaming

Le groupe Disney a misé une partie de son avenir dans son service de streaming, Disney+, qui connait certes un gros succès. Au troisième trimestre, la plateforme a enregistré 12,1 millions d'abonnés supplémentaires, pour un total de 164,2 millions de clients. Disney+ a été lancé il y a trois ans et connait depuis une forte croissance des abonnements, ce qui est plutôt positif… Mais ce qui l'est moins, c'est que les pertes s'accumulent !



Disney+ a engrangé un chiffre d'affaires de 20,1 milliards, pour des profits de 162 millions. De bons chiffres sur le papier, mais qui ont déçu les analystes financiers qui s'attendaient à mieux. Les trois services de streaming de Disney (Disney+ donc, ainsi que Hulu et ESPN+) ont affiché des pertes opérationnelles de 1,47 milliard de dollars. Ces pertes, c'est ce qui motive l'entreprise à engager un programme d'économies.