E-commerce alimentaire : Carrefour acquiert Potager City

Carrefour acquiert, pour un montant non dévoilé, la société Potager City qui s'est faite une spécialité de livrer des « box » de fruits et de légumes frais accompagnées de recettes. L'entreprise a été créée en 2007, avec un modèle économique basé sur l'abonnement. Depuis, Potager City a fait du chemin : 110 personnes sont à son service, elle est présente dans 350 villes en France et s'appuie sur un réseau de 750 producteurs locaux. 7 bases logistiques ont été mises en place, tandis que les livraisons sont assurées dans plus de 3 300 points de retrait (les box peuvent aussi être livrées en entreprises). Une réussite née à Lyon, qui ambitionnait de réaliser de 20 à 25 millions d'euros d'ici 2021.



L'entreprise, championne des circuits courts, est désormais sous la houlette du groupe Carrefour. Pour Potager City, il s'agit d'une « nouvelle étape », se réjouit le cofondateur Yoann Alarçon. « Nous sommes ravis d’intégrer le Groupe Carrefour pour déployer, avec encore plus de force et d’élan, des solutions concrètes, locales et accessibles permettant aux consommateurs de s’alimenter de manière plus saine, plus goûteuse et plus responsable », explique-t-il dans le communiqué.